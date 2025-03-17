В Киеве семь человек умерли от осложнений гриппа: сколько людей болеют

За 11-ю неделю 2025 года в Киеве зарегистрировано 19 390 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в частности COVID-19. Уровень заболеваемости сейчас на 17,7% ниже эпидемического порога и составляет 656,8. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости на 12,2%, как среди детей, так и среди взрослых.

Заболеваемость среди детей уменьшилась на 9,1% - с 12 206 случаев до 11 099. Среди взрослых заболеваемость снизилась на 16,2% - с 9888 до 8291 случая. Дети составляют 57,2% от общего количества заболевших, а среди школьников зафиксировано 7050 случаев.

Количество госпитализированных лиц также снизилось. В течение недели в столичные медучреждения были госпитализированы 554 человека, в том числе 363 ребенка. COVID-19 заболели 29 человек, из которых 6 - дети до 17 лет. Госпитализировали 5 человек, двое из которых - дети. В реанимации больных COVID-19 не было.

В течение недели зафиксировано 7 летальных случаев от осложнений гриппа.

Минздрав отмечает, что самым эффективным способом защиты от тяжелого течения COVID-19 является вакцинация.