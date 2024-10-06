У Києві сильний дощ: підтоплення в кількох районах, скасовані всі екскурсії

6 жовтня у Києві йде злива. Через сильний дощ сталися підтоплення у кількох районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА, Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.
Попри те, що міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди, система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів.
"Гідрослужби "Київавтодору" наразі усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. Та чергують на місцях можливих підтоплень", - йдеться у повідомленні КМДА.
У КМДА просять водіїв бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції.
У зв'язу з тривогами та негодою в Києві скасовані всі екскурсії.
"Ми працюємо над тим, щоб перенести екскурсії на найближчий час. Про нові дати повідомимо додатково", - попереджають в управлінні туризму.
Також можна звертатися до Контактного центру міста Києва
Синоптики попереджали, що вихідні, 5-6 жовтня, в Україні будуть дощовими. Причиною цього є циклон, який зайде в Україну. Крім того, цього вікенду очікувалися сильні магнітні бурі.
Щодо загальної картини жовтня, то місяць обіцяє бути теплішим від звичайного з дощами в межах норми. Варто зазначити, що незважаючи на прогнози синоптиків щодо можливих заморозків, вересень 2024 виявився найтеплішим у Києві з 1881 року.
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