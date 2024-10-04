Сильні магнітні бурі та циклон. Якою буде погода в Україні на вихідних

На вихідних, 5-6 жовтня, в Україні очікується циклон, який принесе дощі. Також очікуються сильні магнітні бурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Субота та неділя зустрічатимуть в Україні циклон з півдня. Крім того, передбачаються сильні магнітні бурі", - розповіла вона.

В Україну прийде циклон з півдня (facebook.com/tala.didenko)

Через циклон 5-6 жовтня у західних, північних, центральних областях, окрім Полтавської та Дніпропетровської, і також у Одеській області пройдуть періодично дощі різної інтенсивності.

"У східній частині України, в більшості південних областей та в Криму втримається суха погода", - зазначила синоптик.

Температура повітря буде найвищою у східних областях та на півдні, +24...+28 градусів, найнижчою - на заході,+11...+17 градусів. У більшості областей України очікується впродовж дня +18...+24 градусів.

Погода у Києві

У Києві субота та неділя обіцяють періодичні дощі. Температура повітря у суботу очікується в межах +18 градусів, у неділю потепліє до +22 градусів.