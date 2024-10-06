В Киеве сильный дождь: подтопления в нескольких районах, отменены все экскурсии

Несмотря на то, что городские службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий непогоды, система дождевой канализации не может сразу справиться, ведь не рассчитана на такое количество осадков.

"Гидрослужбы "Киевавтодора" устраняют подтопления на локациях в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах. И дежурят на местах возможных подтоплений", - говорится в сообщении КГГА.

В КГГА просят водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.

Отменены все экскурсии

В связи с тревогами и непогодой в Киеве отменены все экскурсии.

"Мы работаем над тем, чтобы перенести экскурсии на ближайшее время. О новых датах сообщим дополнительно", - предупреждают в управлении туризма.

Важные телефоны

При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую "Киевавтодор": 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветки - звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстрой": 0442724018.

Также, когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефону: 0503873542.

Также можно обращаться в Контактный центр города Киева