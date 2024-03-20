UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві на Шулявці горіла багатоповерхівка, є загибла

Фото: в Києві горить багатоповерхівка (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Каріна Левицька

У Шевченківському районі Києва горить багатоповерхівка. Наразі відомо про одну постраждалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Києві.

"О 19:15 виникла пожежа у житловому будинку на вул. Марії Капніст. Загоряння сталось на 4 поверсі з розповсюдженням полумʼя на 5 поверх та дах будинку", - повідомили в ДСНС.

 

Фото: в Києві горить багатоповерхівка (facebook.com/DSNSKyiv)

За даними рятувальників, наразі проводиться евакуація мешканців та гасіння пожежі. За попередніми даними, постраждала людина.

Оновлено о 20:36.

В службі повідомили що на місці пожежі було виявлено тіло людини.

"Пожежу локалізовано, виявлено тіло людини. Ліквідація триває", - пояснили рятувальники.

Оновлено о 21:14.

Рятувальники заявили, що пожежу, що виникла в п’ятиповерховому житловому будинку по  вул. Марії Капніст 10 в Шевченківському районі, ліквідовано.

"Загинула 1 особа (виявлено у квартирі на 5 поверсі) та 1 постраждала", - додали в ДСНС.

Новини Києва

Нещодавно ми повідомляли, що поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі на території ландшафтного заказника "Осокорківські луки".

Раніше сьогодні ми повідомляли, що у Києві створюється найсучасніший Центр протезування для військових

В неділю, 17 березня, людина потрапила під поїзд на лінії міського електропоїзда столичної міської електрички.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ