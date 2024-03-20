В Киеве на Шулявке горит многоэтажка, есть пострадавший

В Шевченковском районе Киева горит многоэтажка. На данный момент известно об одной пострадавшей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
"В 19:15 возник пожар в жилом доме на ул. Марии Капнист. Возгорание произошло на 4 этаже с распространением пламени на 5 этаж и крышу дома", - сообщили в ГСЧС.
Фото: в Киеве горит многоэтажка (facebook.com/DSNSKyiv)
По данным спасателей, сейчас проводится эвакуация жителей и тушение пожара. По предварительным данным, пострадал человек.
Обновлено в 20:36.
В службе сообщили, что на месте пожара было обнаружено тело человека.
"Пожар локализован, обнаружено тело человека. Ликвидация продолжается", - объяснили спасатели.
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