У Києві школяр вистрибнув із вікна третього поверху: деталі від поліції

Раніше РБК-Україна розповідало про інші інциденти у школах України. Зокрема, на Закарпатті поліція запобігла нападові у школі: 15-річного учня затримали, коли він намагався зайти до навчального закладу з ножем у рюкзаку. Підліток планував транслювати напад у прямому ефірі. Інформацію про злочин українські правоохоронці отримали від колег із Британії. Діти та педагоги не постраждали.

У вересні нинішнього року у Шаргороді на Вінниччині знайшли тіла двох школярів із ножовими пораненнями. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві та з’ясовує обставини трагедії. Відкрито кримінальне провадження.