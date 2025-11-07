В Киеве школьник выпрыгнул из окна третьего этажа: детали от полиции

По предварительным данным, парень выпрыгнул с третьего этажа во время учебного дня. Медики диагностировали у него переломы обеих ног.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Они устанавливают все обстоятельства инцидента и общаются с администрацией учебного заведения.

В полиции отметили, что причины происшествия сейчас выясняются. По неподтвержденным данным столичных Telegram-каналов, перед этим между парнем и его девушкой вероятно произошла ссора.