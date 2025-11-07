В Киеве школьник выпрыгнул из окна третьего этажа: детали от полиции

В Днепровском районе Киева из окна учебного заведения выпал 17-летний школьник. Его госпитализировали с многочисленными травмами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
По предварительным данным, парень выпрыгнул с третьего этажа во время учебного дня. Медики диагностировали у него переломы обеих ног.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Они устанавливают все обстоятельства инцидента и общаются с администрацией учебного заведения.
В полиции отметили, что причины происшествия сейчас выясняются. По неподтвержденным данным столичных Telegram-каналов, перед этим между парнем и его девушкой вероятно произошла ссора.
Ранее РБК-Украина рассказывало о других инцидентах в школах Украины. В частности, на Закарпатье полиция предотвратила нападение в школе: 15-летнего ученика задержали, когда он пытался зайти в учебное заведение с ножом в рюкзаке. Подросток планировал транслировать нападение в прямом эфире. Информацию о преступлении украинские правоохранители получили от коллег из Британии. Дети и педагоги не пострадали.
В сентябре нынешнего года в Шаргороде Винницкой области нашли тела двух школьников с ножевыми ранениями. Полиция задержала подозреваемого в убийстве и выясняет обстоятельства трагедии. Открыто уголовное производство.