У Києві ще одна багатоповерхівка постраждала від ракетного удару: який вигляд має

"Ще один будинок у Солом’янському районі. Так виглядають наслідки ворожої атаки", - сказав він.

На кадрах видно пошкоджену багатоповерхівку з вибитими вікнами. За словами мера, зараз ведеться збір інформації від мешканців будинку. В столиці працюють штаби розв’язки, які надають допомогу постраждалим киянам.

"Збираємо всю інформацію і максимально швидко будемо діяти, щоб допомогти кожному, хто потребує підтримки", - зазначив Кличко.

Міський голова оприлюднив відповідне відео з місця події.