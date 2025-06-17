В Киеве еще одна многоэтажка пострадала от ракетного удара: как выглядит

"Еще один дом в Соломенском районе. Так выглядят последствия вражеской атаки", - сказал он.

На кадрах видно поврежденную многоэтажку с выбитыми окнами. По словам мэра, сейчас ведется сбор информации от жителей дома. В столице работают штабы развязки, которые оказывают помощь пострадавшим киевлянам.

"Собираем всю информацию и максимально быстро будем действовать, чтобы помочь каждому, кто нуждается в поддержке", - отметил Кличко.

Городской голова обнародовал соответствующее видео с места происшествия.