В Киеве еще одна многоэтажка пострадала от ракетного удара: как выглядит

В Киеве в результате ночной атаки россиян, 17 июня, пострадал еще один жилой дом в Соломенском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Виталия Кличко.
"Еще один дом в Соломенском районе. Так выглядят последствия вражеской атаки", - сказал он.
На кадрах видно поврежденную многоэтажку с выбитыми окнами. По словам мэра, сейчас ведется сбор информации от жителей дома. В столице работают штабы развязки, которые оказывают помощь пострадавшим киевлянам.
"Собираем всю информацию и максимально быстро будем действовать, чтобы помочь каждому, кто нуждается в поддержке", - отметил Кличко.
Городской голова обнародовал соответствующее видео с места происшествия.
Тем временем в Киеве спасатели продолжают искать людей под завалами девятиэтажки в Соломенском районе, где обвалился целый подъезд дома. Поисково-спасательные работы продолжаются. Есть информация о по меньшей мере 5 пропавших без вести жильцах дома. Они не выходят на связь с родными. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
В столице Украины в результате атаки войск РФ под огнем оказались 27 локаций в разных районах города, в частности Дарницком, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском.
По последним известно о по меньшей мере 14 погибших, однако эта информация еще уточняется. В то же время количество пострадавших возросло до 114 человек, 68 из которых госпитализированы в медицинские учреждения города.
Кроме того, Кличко подтвердил, что среди погибших - гражданин США.
РБК-Украина опубликовало репортаж из столицы, которая пережила массированную атаку россиян.
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