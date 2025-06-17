Атака на Київ: постраждалих вже 99, є зниклі безвісти
У Києві з-під уламків житлового будинку, зруйнованого внаслідок ракетного удару РФ, 17 червня, рятувальники дістали ще одну людину. Кількість постраждалих зростає, щонайменше п'ятеро вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника МВС Ігоря Клименка та голову КМВА Тимура Ткаченка.
Як стало відомо зі слів Клименка, ще одну людину деблокували рятувальники ДСНС зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є інформація про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на звʼязок з рідними.
За даними КМВА, наразі точно відомо про 99 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ. Серед них 59 - госпіталізовані.
"Паралельно надходить інформація про те, що вже зафіксовано 104 постраждалих. Перевіряємо", - пише Ткаченко.
Він додав, що на місцях ще тривають рятувальні роботи, люди продовжують звертатися по допомогу. Число постраждалих може зростати.
"Щодо загиблих - станом на зараз 14, але триває розбір завалів, зокрема на місці знищеного росіянами підʼїзду багатоповерхівки в Соломʼянському районі", - додав глава КМВА.
Загалом кількість жертв російської атаки по Україні зросла:
- в Одесі - 1 людина загинула, ще 17 постраждали
- у Київській та Чернігівській областях - по 1 травмованій особі.
Фото: рятувальники шукають людей під завалами зруйнованої багатоповерхівки у Києві (t.me/dsns_telegram)
Обстріл Києва 17 червня
Сьогодні російські війська здійснили масований обстріл Києва, застосувавши ракети та дрони. Спочатку повідомлялося про руйнування в 12 точках, але згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що удари зафіксовано на 27 локаціях.
Один із найсильніших ударів прийшовся по дев’ятиповерхівці в Солом’янському районі - ворог вдарив балістичною ракетою.
Під час атаки в двох районах столиці зникло світло - мер Віталій Кличко пояснив, що це сталося через спрацювання системи автоматичного захисту.
Крім того, Кличко підтвердив, що серед загиблих - громадянин США.
РБК-Україна опублікувало репортаж зі столиці, яка пережила масовану атаку росіян.
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