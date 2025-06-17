Атака на Київ: постраждалих вже 99, є зниклі безвісти

У Києві з-під уламків житлового будинку, зруйнованого внаслідок ракетного удару РФ, 17 червня, рятувальники дістали ще одну людину. Кількість постраждалих зростає, щонайменше п'ятеро вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника МВС Ігоря Клименка та голову КМВА Тимура Ткаченка.

Як стало відомо зі слів Клименка, ще одну людину деблокували рятувальники ДСНС зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є інформація про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на звʼязок з рідними.

За даними КМВА, наразі точно відомо про 99 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ. Серед них 59 - госпіталізовані.

"Паралельно надходить інформація про те, що вже зафіксовано 104 постраждалих. Перевіряємо", - пише Ткаченко.

Він додав, що на місцях ще тривають рятувальні роботи, люди продовжують звертатися по допомогу. Число постраждалих може зростати.

"Щодо загиблих - станом на зараз 14, але триває розбір завалів, зокрема на місці знищеного росіянами підʼїзду багатоповерхівки в Соломʼянському районі", - додав глава КМВА.

Загалом кількість жертв російської атаки по Україні зросла:

в Одесі - 1 людина загинула, ще 17 постраждали

у Київській та Чернігівській областях - по 1 травмованій особі.

Фото: рятувальники шукають людей під завалами зруйнованої багатоповерхівки у Києві (t.me/dsns_telegram)