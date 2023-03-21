У Києві сформували окремий стрілецький батальйон, тренуються за стандартами НАТО

В Києві сформували окремий стрілецький батальйон столиці, який наразі здійснює підготовку за стандартами НАТО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.
Воїни сьогодні проходять вишкіл на різних тренувальних локаціях Києва.
До програми підготовки входить:
"Під час занять бійці вдосконалюють не лише власну фізичну підготовку, а й опановують як теоретично так і практично всі зразки стрілецького озброєння. Зараз триває злагодження підрозділів на рівні взводів і рот. Окрім цього, на базі одного з навчальних закладів офіцери штабу батальйону проходять підготовку за стандартами НАТО, з використанням засобів імітаційного моделюванн", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Британії нещодавно показали курс вогневої підготовки наших воїнів.
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