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У Києві сформували окремий стрілецький батальйон, тренуються за стандартами НАТО

Фото: у Києві сформували окремий стрілецький батальйон, тренуються за стандартами НАТО (facebook.com/MinistryofDefenceюUA)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві сформували окремий стрілецький батальйон столиці, який наразі здійснює підготовку за стандартами НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Воїни сьогодні проходять вишкіл на різних тренувальних локаціях Києва.

До програми підготовки входить:

  • вогнева підготовка;
  • тактична підготовка;
  • інженерна підготовка;
  • підготовка з тактичної медицини.

"Під час занять бійці вдосконалюють не лише власну фізичну підготовку, а й опановують як теоретично так і практично всі зразки стрілецького озброєння. Зараз триває злагодження підрозділів на рівні взводів і рот. Окрім цього, на базі одного з навчальних закладів офіцери штабу батальйону проходять підготовку за стандартами НАТО, з використанням засобів імітаційного моделюванн", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Британії нещодавно показали курс вогневої підготовки наших воїнів.

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