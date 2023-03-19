Пройшли курс вогневої підготовки. Генштаб показав нові фото навчань ЗСУ в Британії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У Британії українські військові навчаються під керівництвом інструкторів операції "Куду" 5-го батальйону Королівського австралійського полку 1-ї бригади Сухопутних військ Австралійських Сил Оборони.

"Під експертним керівництвом інструкторів Австралійської Армії, задіяних в операції Kudu, новобранці отримали цінний досвід і навички, які допоможуть їм служити та захищати Україну", - заявили в штабі.

Фото: генштаб показав нові фото з навчань ЗСУ у Британії (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Військові розпочали підготовку зі статичної стрільби на 100 метрів, після чого перейшли до стрільби та пересування в парах і закінчували стрільбами в наступальному бою.

"З розвитком навичок новобранців зростала і їхня впевненість, а також покращувалися смертоносність, точність і безпека поводження зі зброєю", - наголосили в генштабі.

Один із керівників з техніки безпеки на полігоні сказав, що безпека була важливою частиною навчання.

"Усі тренування, які ми провели до цього моменту, мають надати українцям впевненості щодо систем озброєння, які їм доведеться використовувати, коли вони повернуться в Україну", - сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках відбили понад 80 атак російських загарбників.

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