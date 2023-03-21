RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве сформировали отдельный стрелковый батальон, тренируются по стандартам НАТО

Фото: в Киеве сформировали отдельный стрелковый батальон, тренируются по стандартам НАТО (facebook.com/MinistryofDefenceюUA)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве сформирован отдельный стрелковый батальон столицы, который сейчас осуществляет подготовку по стандартам НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

Воины сегодня проходят обучение на разных тренировочных локациях Киева.

В программу подготовки входит:

  • огневая подготовка;
  • тактическая подготовка;
  • инженерная подготовка;
  • подготовка по тактической медицине.

"Во время занятий бойцы совершенствуют не только собственную физическую подготовку, но и овладевают как теоретически, так и практически всеми образцами стрелкового вооружения. Сейчас идет слаживание подразделений на уровне взводов и рот. Кроме этого, на базе одного из учебных заведений офицеры штаба батальона стандартами НАТО, с использованием средств имитационного моделирования", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Великобритании недавно показали курс огневой подготовки наших воинов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВооруженные силы Украины