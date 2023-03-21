Фото: у Києві сформували окремий стрілецький батальйон, тренуються за стандартами НАТО (facebook.com/MinistryofDefenceюUA)

В Києві сформували окремий стрілецький батальйон столиці, який наразі здійснює підготовку за стандартами НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Воїни сьогодні проходять вишкіл на різних тренувальних локаціях Києва. До програми підготовки входить: вогнева підготовка;

тактична підготовка;

інженерна підготовка;

підготовка з тактичної медицини. "Під час занять бійці вдосконалюють не лише власну фізичну підготовку, а й опановують як теоретично так і практично всі зразки стрілецького озброєння. Зараз триває злагодження підрозділів на рівні взводів і рот. Окрім цього, на базі одного з навчальних закладів офіцери штабу батальйону проходять підготовку за стандартами НАТО, з використанням засобів імітаційного моделюванн", - пише пресслужба.