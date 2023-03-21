В Киеве сформировали отдельный стрелковый батальон, тренируются по стандартам НАТО

В Киеве сформирован отдельный стрелковый батальон столицы, который сейчас осуществляет подготовку по стандартам НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

Воины сегодня проходят обучение на разных тренировочных локациях Киева. В программу подготовки входит: огневая подготовка;

тактическая подготовка;

инженерная подготовка;

подготовка по тактической медицине. "Во время занятий бойцы совершенствуют не только собственную физическую подготовку, но и овладевают как теоретически, так и практически всеми образцами стрелкового вооружения. Сейчас идет слаживание подразделений на уровне взводов и рот. Кроме этого, на базе одного из учебных заведений офицеры штаба батальона стандартами НАТО, с использованием средств имитационного моделирования", - пишет пресс-служба.