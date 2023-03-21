В Киеве сформировали отдельный стрелковый батальон, тренируются по стандартам НАТО
В Киеве сформирован отдельный стрелковый батальон столицы, который сейчас осуществляет подготовку по стандартам НАТО.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
Воины сегодня проходят обучение на разных тренировочных локациях Киева.
В программу подготовки входит:
- огневая подготовка;
- тактическая подготовка;
- инженерная подготовка;
- подготовка по тактической медицине.
"Во время занятий бойцы совершенствуют не только собственную физическую подготовку, но и овладевают как теоретически, так и практически всеми образцами стрелкового вооружения. Сейчас идет слаживание подразделений на уровне взводов и рот. Кроме этого, на базе одного из учебных заведений офицеры штаба батальона стандартами НАТО, с использованием средств имитационного моделирования", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Великобритании недавно показали курс огневой подготовки наших воинов.
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