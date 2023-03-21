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В Киеве сформировали отдельный стрелковый батальон, тренируются по стандартам НАТО

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Вторник 21 марта 2023 15:17
В Киеве сформировали отдельный стрелковый батальон, тренируются по стандартам НАТО Фото: в Киеве сформировали отдельный стрелковый батальон, тренируются по стандартам НАТО (facebook.com/MinistryofDefenceюUA)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве сформирован отдельный стрелковый батальон столицы, который сейчас осуществляет подготовку по стандартам НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

Воины сегодня проходят обучение на разных тренировочных локациях Киева.

В программу подготовки входит:

  • огневая подготовка;
  • тактическая подготовка;
  • инженерная подготовка;
  • подготовка по тактической медицине.

"Во время занятий бойцы совершенствуют не только собственную физическую подготовку, но и овладевают как теоретически, так и практически всеми образцами стрелкового вооружения. Сейчас идет слаживание подразделений на уровне взводов и рот. Кроме этого, на базе одного из учебных заведений офицеры штаба батальона стандартами НАТО, с использованием средств имитационного моделирования", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Великобритании недавно показали курс огневой подготовки наших воинов.

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