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У Києві сапери вилучили уламки російської крилатої ракети Х-101 (фото)

Фото: у Києві сапери вилучили уламки російської крилатої ракети Х-101 (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Після сьогоднішньої атаки росіян у Святошинському районі Києва сапери вилучили уламки крилатої ракети Х-101.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомили у ДСНС, сьогодні піротехнічний розрахунок працював над ліквідацією наслідків ракетного обстрілу у Святошинському районі Києва.

На місці події сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили безпечні залишки російської крилатої ракети Х-101 класу "повітря - земля".

 

Фото: у Києві сапери вилучили уламки російської крилатої ракети Х-101 (t.me/dsns_telegram)

Обстріл Києва 2 вересня

Нагадаємо, цієї ночі російські війська вкотре атакували Київ. Крилаті ракети окупанти випустили з району Саратовської області РФ.

Росіяни також випустили по столиці й передмістю балістичні ракети та один ударний дрон.

Силам ППО вдалось знищити понад десяток крилатих ракет та близько десятка - балістичних, а також безпілотник.

Внаслідок нічної атаки падіння уламків зафіксовано в усіх районах столиці. Троє людей поранені.

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