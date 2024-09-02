У Києві сапери вилучили уламки російської крилатої ракети Х-101 (фото)

Після сьогоднішньої атаки росіян у Святошинському районі Києва сапери вилучили уламки крилатої ракети Х-101.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Як повідомили у ДСНС, сьогодні піротехнічний розрахунок працював над ліквідацією наслідків ракетного обстрілу у Святошинському районі Києва.
На місці події сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили безпечні залишки російської крилатої ракети Х-101 класу "повітря - земля".
Фото: у Києві сапери вилучили уламки російської крилатої ракети Х-101 (t.me/dsns_telegram)
Нагадаємо, цієї ночі російські війська вкотре атакували Київ. Крилаті ракети окупанти випустили з району Саратовської області РФ.
Росіяни також випустили по столиці й передмістю балістичні ракети та один ударний дрон.
Силам ППО вдалось знищити понад десяток крилатих ракет та близько десятка - балістичних, а також безпілотник.
Внаслідок нічної атаки падіння уламків зафіксовано в усіх районах столиці. Троє людей поранені.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.