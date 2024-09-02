У Києві сапери вилучили уламки російської крилатої ракети Х-101 (фото)

Обстріл Києва 2 вересня

Нагадаємо, цієї ночі російські війська вкотре атакували Київ. Крилаті ракети окупанти випустили з району Саратовської області РФ.

Росіяни також випустили по столиці й передмістю балістичні ракети та один ударний дрон.

Силам ППО вдалось знищити понад десяток крилатих ракет та близько десятка - балістичних, а також безпілотник.

Внаслідок нічної атаки падіння уламків зафіксовано в усіх районах столиці. Троє людей поранені.

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