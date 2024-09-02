В Киеве саперы изъяли обломки российской крылатой ракеты Х-101 (фото)

После сегодняшней атаки россиян в Святошинском районе Киева саперы изъяли обломки крылатой ракеты Х-101.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Как сообщили в ГСЧС, сегодня пиротехнический расчет работал над ликвидацией последствий ракетных обстрелов в Святошинском районе Киева.
На месте происшествия саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли безопасные остатки российской крылатой ракеты Х-101 класса "воздух - земля".
Фото: в Киеве саперы изъяли обломки российской крылатой ракеты Х-101 (t.me/dsns_telegram)
Напомним, этой ночью российские войска в очередной раз атаковали Киев. Крылатые ракеты оккупанты выпустили из района Саратовской области РФ.
Россияне также выпустили по столице и пригороды баллистические ракеты и один ударный дрон.
Силам ПВО удалось уничтожить более десятка крылатых ракет и около десятка баллистических ракет, а также беспилотник.
В результате ночной атаки падение обломков зафиксировано во всех районах столицы. Три человека ранены.
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