У Києві сапери вилучили бойову частину російської ракети Х-101 (фото)

У Святошинському районі Києва сапери знайшли та вилучили бойову частину російської ракети Х-101, яка не здетонувала під час ранкової атаки окупантів по столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Як зазначається, піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС продовжують ліквідацію наслідки обстрілу столиці у Святошинському районі.
Зокрема, було знайдено та безпечно вилучено бойову частину російської ракети Х-101.
Також за іншою адресою сапери вилучили уламки ракети, що не становили жодної загрози.
Фото: у Києві сапери вилучили бойову частину російської ракети Х-101 (t.me/dsns_telegram)
Під час ранкової атаки 23 січня російські терористи запустили на Київ близько 20 ракет. Всі ворожі цілі було збито силами ППО.
За даними КМВА, У Києві внаслідок російської ракетної атаки постраждали 22 людини. З них 13 - госпіталізовані, в тому числі троє дітей.
Як повідомив мер Віталій Кличко, у Печерському районі, де було влучання в нежитлову будівлю, виявили одного потерпілого.
Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ по Україні - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.