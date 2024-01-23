UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві сапери вилучили бойову частину російської ракети Х-101 (фото)

Фото: у Києві сапери вилучили бойову частину російської ракети Х-101 (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

У Святошинському районі Києва сапери знайшли та вилучили бойову частину російської ракети Х-101, яка не здетонувала під час ранкової атаки окупантів по столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як зазначається, піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС продовжують ліквідацію наслідки обстрілу столиці у Святошинському районі.  

Зокрема, було знайдено та безпечно вилучено бойову частину російської ракети Х-101.

Також за іншою адресою сапери вилучили уламки ракети, що не становили жодної загрози.  

 

Фото: у Києві сапери вилучили бойову частину російської ракети Х-101 (t.me/dsns_telegram)

Атака РФ по Києву 23 січня

Під час ранкової атаки 23 січня російські терористи запустили на Київ близько 20 ракет. Всі ворожі цілі було збито силами ППО.

За даними КМВА, У Києві внаслідок російської ракетної атаки постраждали 22 людини. З них 13 - госпіталізовані, в тому числі троє дітей.

Як повідомив мер Віталій Кличко, у Печерському районі, де було влучання в нежитлову будівлю, виявили одного потерпілого. 

Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ по Україні - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївДСНСракетиРакетна атака