RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве саперы изъяли боевую часть российской ракеты Х-101 (фото)

Фото: в Киеве саперы изъяли боевую часть российской ракеты Х-101 (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

В Святошинском районе Киева саперы нашли и изъяли боевую часть российской ракеты Х-101, которая не сдетонировала во время утренней атаки оккупантов по столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, пиротехники Мобильного спасательного центра ГСЧС продолжают ликвидацию последствий обстрела столицы в Святошинском районе.

В частности, была найдена и безопасно изъята боевая часть российской ракеты Х-101.

Также по другому адресу саперы изъяли обломки ракеты, которые не представляли угрозы.

 

Фото: в Киеве саперы изъяли боевую часть российской ракеты Х-101 (t.me/dsns_telegram)

Атака РФ по Киеву 23 января

Во время утренней атаки 23 января российские террористы запустили на Киев около 20 ракет. Все враждебные цели были сбиты силами ПВО.

По данным КМВА, в Киеве в результате российской ракетной атаки пострадали 22 человека. Из них 13 - госпитализированы, в том числе трое детей. 

Позже стало известно о 22 пострадавших в столице.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, в Печерском районе, где было попадание в нежилое здание, обнаружили одного пострадавшего. 

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ по Украине - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевГСЧСракетиРакетная атака