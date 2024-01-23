У Києві сапери вилучили бойову частину російської ракети Х-101 (фото)

У Святошинському районі Києва сапери знайшли та вилучили бойову частину російської ракети Х-101, яка не здетонувала під час ранкової атаки окупантів по столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Як зазначається, піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС продовжують ліквідацію наслідки обстрілу столиці у Святошинському районі.

Зокрема, було знайдено та безпечно вилучено бойову частину російської ракети Х-101.

Також за іншою адресою сапери вилучили уламки ракети, що не становили жодної загрози.

Фото: у Києві сапери вилучили бойову частину російської ракети Х-101 (t.me/dsns_telegram)

Атака РФ по Києву 23 січня

Під час ранкової атаки 23 січня російські терористи запустили на Київ близько 20 ракет. Всі ворожі цілі було збито силами ППО.

За даними КМВА, У Києві внаслідок російської ракетної атаки постраждали 22 людини. З них 13 - госпіталізовані, в тому числі троє дітей.

Як повідомив мер Віталій Кличко, у Печерському районі, де було влучання в нежитлову будівлю, виявили одного потерпілого.

Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ по Україні - у матеріалі РБК-Україна.