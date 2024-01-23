В Киеве саперы изъяли боевую часть российской ракеты Х-101 (фото)
В Святошинском районе Киева саперы нашли и изъяли боевую часть российской ракеты Х-101, которая не сдетонировала во время утренней атаки оккупантов по столице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Как отмечается, пиротехники Мобильного спасательного центра ГСЧС продолжают ликвидацию последствий обстрела столицы в Святошинском районе.
В частности, была найдена и безопасно изъята боевая часть российской ракеты Х-101.
Также по другому адресу саперы изъяли обломки ракеты, которые не представляли угрозы.
Фото: в Киеве саперы изъяли боевую часть российской ракеты Х-101 (t.me/dsns_telegram)
Атака РФ по Киеву 23 января
Во время утренней атаки 23 января российские террористы запустили на Киев около 20 ракет. Все враждебные цели были сбиты силами ПВО.
По данным КМВА, в Киеве в результате российской ракетной атаки пострадали 22 человека. Из них 13 - госпитализированы, в том числе трое детей.
Позже стало известно о 22 пострадавших в столице.
Как сообщил мэр Виталий Кличко, в Печерском районе, где было попадание в нежилое здание, обнаружили одного пострадавшего.
Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ по Украине - в материале РБК-Украина.
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