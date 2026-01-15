У Києві розслідують загибель сім'ї через використання генератора

У столиці сталася трагедія, внаслідок якої загинули одразу троє людей. Правоохоронці розслідують обставини смерті сім'ї, причиною якої стало отруєння чадним газом у житловій квартирі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Головного управління національної поліції в місті Київ.
У Києві від отруєння чадним газом загинула 30-річна жінка та її батьки. Сигнал до поліції надійшов після того, як родичі заявили про зникнення киянки.
Під час пошуків з'ясувалося, що жінка напередодні поїхала в гості до батьків у Деснянський район і залишилася в них на ніч.
Коли правоохоронці прибули за вказаною адресою, у квартирі було виявлено тіла трьох осіб без ознак життя: самої жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька.
У приміщенні був увімкнений генератор, який працював від газового балона. Пристрій було встановлено на балконі, водночас двері в кімнату залишалися відчиненими.
Судово-медична експертиза встановила, що причиною загибелі сім'ї стало отруєння чадним газом.
За фактом події розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією як нещасний випадок.
Слідство встановлює всі деталі та обставини трагедії.
Правоохоронці нагадують, що чадний газ не має запаху та кольору, через що його неможливо відчути.
Навіть короткочасне перебування в приміщенні з високою концентрацією газу може призвести до тяжких наслідків і смерті.
Генератори та паливо дозволено використовувати виключно на відкритому повітрі, далеко від житлових приміщень.
Нагадуємо, що після серії масованих атак РФ і різкого похолодання Київ уже п'яту добу залишається в складній ситуації: сотні житлових будинків позбавлені опалення, містом тривають аварійні відключення електроенергії, а на правому березі столиці тимчасово припинено рух електротранспорту.
Зазначимо, що на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Києві було озвучено доручення щодо підтримки мешканців столиці, які внаслідок російських обстрілів залишилися без теплопостачання та водопостачання.