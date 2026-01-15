В Киеве расследуют гибель семьи из-за использования генератора

В столице произошла трагедия, в результате которой погибли сразу три человека. Правоохранители расследуют обстоятельства смерти семьи, причиной которой стало отравление угарным газом в жилой квартире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Главного управления национальной полиции в городе Киев.
В Киеве от отравления чадным газом погибла 30-летняя женщина и ее родители. Сигнал в полицию поступил после того, как родственники заявили о пропаже киевлянки.
В ходе поисков выяснилось, что женщина накануне поехала в гости к родителям в Деснянский район и осталась у них на ночь.
Когда правоохранители прибыли по указанному адресу, в квартире были обнаружены тела трех человек без признаков жизни: самой женщины, ее 61-летней матери и 63-летнего отца.
В помещении находился включенный генератор, который работал от газового баллона. Устройство было установлено на балконе, при этом дверь в комнату оставалась открытой.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной гибели семьи стало отравление угарным газом.
По факту происшествия начато уголовное производство по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией как несчастный случай.
Следствие устанавливает все детали и обстоятельства трагедии.
Правоохранители напоминают, что чадный газ не имеет запаха и цвета, из-за чего его невозможно почувствовать.
Даже кратковременное пребывание в помещении с высокой концентрацией газа может привести к тяжелым последствиям и смерти.
Генераторы и топливо разрешено использовать исключительно на открытом воздухе, вдали от жилых помещений.
Напоминаем, что после серии массированных атак РФ и резкого похолодания Киев уже пятые сутки остается в сложной ситуации: сотни жилых домов лишены отопления, по городу продолжаются аварийные отключения электроэнергии, а на правом берегу столицы временно прекращено движение электротранспорта.
Отметим, что на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Киеве были озвучены поручения по поддержке жителей столицы, которые в результате российских обстрелов остались без теплоснабжения и водоснабжения.