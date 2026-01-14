"Комунальники працюють вдень і вночі": Кличко назвав терміни відновлення тепла у Києві

Мер Києва Віталій Кличко на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дав низку доручень, спрямованих на підтримку киян, які через російські обстріли залишились без тепла і води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Telegram-каналі.

"Проводили зараз комісію ТЕБ та НС. З усіма департаментами, заступниками голови КМДА, службами, головами районів міста. Ситуація в Києві дуже складна. Подібного масштабу - вперше за 4 роки повномасштабної війни", - розповів він.

За його словами, на засіданні обговорили найгостріші моменти і наше подальше реагування для стабілізації ситуації, допомоги мешканцям.

"Конкретні завдання і їх виконання кожною службою, кожним департаментом. На жаль, аварійні відключення триватимуть. Про це треба говорити чесно. Щоб люди розуміли ситуацію", - заявив Віталій Кличко.

За його інформацією, на сьогодні без опалення залишаються близько 400 багатоповерхівок у Києві. Частині з них повернути тепло планується сьогодні до вечора, для цього комунальники працюють і вдень, і вночі.

"Ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Енергетики роблять все, що можуть, але, за інформацією ДТЕК, мешканці міста зараз близько трьох годин зі світлом і до десяти і більше - без нього", - розповів мер.

Кличко дав низку доручень щодо допомоги киянам, які через російські обстріли лишилися без базових послуг.

"Я дав доручення, щоб у максимально ефективному режимі працювали пункти обігріву, адреси яких є на мапі в "Київ цифровий", на ресурсах міської влади. Люди можуть там зігрітися, зарядити свої пристрої, випити гарячого чаю. І потрібно дати можливість тим мешканцям, у яких немає тепла в квартирах, за їх бажання, залишатися на ніч в таких пунктах", - зазначив Кличко.

Віталій Кличко провів засідання комісії ТЕБ та НС (kyivcity.gov.ua)

Він уточнив, що Департаменту соціальної політики КМДА і РДА було доручення забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів.

"Це переважно одинокі літні люди. Більшість з яких не пересуваються самі, тобто лежачі. Також доручив опрацювати можливість харчування осіб, які можуть самостійно пересуватися, але не мають можливості приготувати їжу вдома", - повідомив Кличко.

Також мер нагадав про свої попередні доручення, зокрема щодо виплати додаткової грошової винагороди працівникам "Київтеплоенерго", "Київводоканал", керуючих компаній, "Київавтодор", КАРС, які працюють вдень і вночі, щоб повернути киянам необхідні послуги.

"Наголосив на комісії ТЕБ та НС, що столиця сьогодні функціонує в екстремальних умовах. І при цьому - під загрозою нових атак ворога. Тому всі чиновники, господарники мають розуміти свою відповідальність. Розумію навантаження і рівень стресу, але ми повинні втримати життєдіяльність мегаполіса! І робимо для цього все", - наголосив Віталій Кличко.