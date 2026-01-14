"Комунальники працюють вдень і вночі": Кличко назвав терміни відновлення тепла у Києві
Мер Києва Віталій Кличко на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дав низку доручень, спрямованих на підтримку киян, які через російські обстріли залишились без тепла і води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Telegram-каналі.
"Проводили зараз комісію ТЕБ та НС. З усіма департаментами, заступниками голови КМДА, службами, головами районів міста. Ситуація в Києві дуже складна. Подібного масштабу - вперше за 4 роки повномасштабної війни", - розповів він.
За його словами, на засіданні обговорили найгостріші моменти і наше подальше реагування для стабілізації ситуації, допомоги мешканцям.
"Конкретні завдання і їх виконання кожною службою, кожним департаментом. На жаль, аварійні відключення триватимуть. Про це треба говорити чесно. Щоб люди розуміли ситуацію", - заявив Віталій Кличко.
За його інформацією, на сьогодні без опалення залишаються близько 400 багатоповерхівок у Києві. Частині з них повернути тепло планується сьогодні до вечора, для цього комунальники працюють і вдень, і вночі.
"Ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Енергетики роблять все, що можуть, але, за інформацією ДТЕК, мешканці міста зараз близько трьох годин зі світлом і до десяти і більше - без нього", - розповів мер.
Кличко дав низку доручень щодо допомоги киянам, які через російські обстріли лишилися без базових послуг.
"Я дав доручення, щоб у максимально ефективному режимі працювали пункти обігріву, адреси яких є на мапі в "Київ цифровий", на ресурсах міської влади. Люди можуть там зігрітися, зарядити свої пристрої, випити гарячого чаю. І потрібно дати можливість тим мешканцям, у яких немає тепла в квартирах, за їх бажання, залишатися на ніч в таких пунктах", - зазначив Кличко.
Віталій Кличко провів засідання комісії ТЕБ та НС (kyivcity.gov.ua)
Він уточнив, що Департаменту соціальної політики КМДА і РДА було доручення забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів.
"Це переважно одинокі літні люди. Більшість з яких не пересуваються самі, тобто лежачі. Також доручив опрацювати можливість харчування осіб, які можуть самостійно пересуватися, але не мають можливості приготувати їжу вдома", - повідомив Кличко.
Також мер нагадав про свої попередні доручення, зокрема щодо виплати додаткової грошової винагороди працівникам "Київтеплоенерго", "Київводоканал", керуючих компаній, "Київавтодор", КАРС, які працюють вдень і вночі, щоб повернути киянам необхідні послуги.
"Наголосив на комісії ТЕБ та НС, що столиця сьогодні функціонує в екстремальних умовах. І при цьому - під загрозою нових атак ворога. Тому всі чиновники, господарники мають розуміти свою відповідальність. Розумію навантаження і рівень стресу, але ми повинні втримати життєдіяльність мегаполіса! І робимо для цього все", - наголосив Віталій Кличко.
Що цьому передувало
Як повідомлялось, фахівці, які відновлюють інфраструктуру Києва після обстрілів, отримають додаткову винагороду. Відповідне доручення комунальним підприємствам та керуючим компаніям Києва дав мер Віталій Кличко.
Нагадаємо, в ніч на 13 січня РФ здійснила чергову масовану атаку на Київ і низку регіонів України. Противник застосовував різні види повітряного озброєння - балістичні ракети та ударні безпілотники.
Крім того, окупанти обстріляли Київ і 9 січня. Тоді мер столиці Віталій Кличко закликав киян по можливості виїжджати за місто, де є альтернативні джерела електроенергії та тепла.