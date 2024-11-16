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У Києві розповіли про результати роботи ППО під час атаки "Шахедів"

Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У повітряному просторі навколо Києва у ніч проти 16 листопада було збито до десяти ударних безпілотників, які російські окупанти запустили для атаки на українську столицю. Внаслідок обстрілу у місті постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

Чиновник зазначив, що повітряна тривога у Києві тривала майже три години.

"За цей час Сили оборони виявили і знешкодили в повітряному просторі навколо міста до десятка ворожих БпЛА", - поінформував він.

Наслідки ворожої повітряної атаки

Глава КМВА розповів, що внаслідок атаки противника і застосуванням ударних безпілотників в Оболонському районі Києва було зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури.

"Через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку пошкоджено балкони та вікон", - повідомив він.

Чиновник додав, що інформації щодо постраждалих - не надходило.

Наслідки падіння уламків БПЛА ворога у Києві у ніч проти 16 листопада (фото: t.me/VA_Kyiv)

Атака "Шахедів"

Також к КМВА завернули увагу, що в Київській області та сусідніх регіонах триває російська повітряна атака із застосуванням дронів.

"БпЛА можуть змінити курс на Київ. Тому слідкуйте за сигналами повітряної тривоги і бережіть себе!" - закликав керівник адміністрації.

Нагадаємо, 15 листопада ввечері російські загарбники знову запустили дрони-камікадзе по Україні для повітряних ударів. "Шахеди" ворога заходили у повітряний простір країни кількома групами та з різних напрямків.

Пізніше стало відомо про роботу сил та засобів ППО у Києві та Київській області, де лунали вибухи на тлі російської дронової атаки.

Як поінформувала столична влада пізніше, під час російської атаки уламки ворожих БпЛА пошкодили житлову будівлю в Оболонському районі Києва.

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КиївППОАтака дронів