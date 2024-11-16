В Киеве рассказали о результатах работы ПВО во время атаки "Шахедов"

В воздушном пространстве вокруг Киева в ночь на 16 ноября было сбито до десяти ударных беспилотников, которые российские оккупанты запустили для атаки на украинскую столицу. В результате обстрела в городе пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.
Чиновник отметил, что воздушная тревога в Киеве длилась около трех часов.
"За это время Силы обороны обнаружили и обезвредили в воздушном пространстве вокруг города до десятка вражеских БПЛА", - проинформировал он.
Глава КГВА рассказал, что в результате атаки противника и применением ударных беспилотников в Оболонском районе Киева было зафиксировано повреждение жилищной инфраструктуры.
"Из-за падения обломков в многоэтажном жилом доме повреждены балконы и окон", - сообщил он.
Чиновник добавил, что информация о пострадавших - не поступала.
Последствия падения обломков БПЛА врага в Киеве в ночь на 16 ноября (фото:t.me/VA_Kyiv)
Также КГВА обратили внимание, что в Киевской области и соседних регионах продолжается российская воздушная атака с применением дронов.
"БпЛА могут изменить курс на Киев. Поэтому следите за сигналами воздушной тревоги и берегите себя!" - призвал руководитель администрации.
Напомним, 15 ноября вечером российские захватчики снова запустили дроны-камикадзе по Украине для воздушных ударов. "Шахеды" заходили в воздушное пространство страны несколькими группами и с разных направлений.
Позже стало известно о работе сил и средств ПВО в Киеве и Киевской области, где раздавались взрывы на фоне российской дроновой атаки.
Как проинформировали столичные власти позже, во время российской атаки обломки вражеских БпЛА повредили жилое здание в Оболонском районе Киева.
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