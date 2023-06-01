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У Києві розпочали розслідування через закрите укриття під час ракетної атаки

Фото: у Києві відкрили справу через закрите укриття під час атаки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Поліція відкрила кримінальну справу через закрите укриття у Києві під час ракетної атаки. Внаслідок інциденту загинули троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в Facebook.

Він зазначив, що поліція Києва порушила справу за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Також, за словами міністра, Державна служба з надзвичайних ситуацій та поліція будуть регулярно проводити перевірки укриттів та бомбосховищ по всій країні.

"Укриття мають бути цілодобово відчиненими. Це питання життя людей. Без перебільшення", - заявив Клименко.

Нічна атака на Київ

Цієї ночі Росія випустила по Києву 10 ракет з ОТРК "Іскандер", серед них 7 - балістичних та 3 - крилатих. Сили ППО збили всі ракети, проте уламки впали у різних районах.

У Деснянському районі через атаку загинули троє осіб: мама, 9-річна дівчинка і ще одна жінка. Вони прямували до укриття у поліклініці, яке виявилося закритим.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що фахівці перевірять, чому не було доступу до укриття в поліклініці. За його словами, відповідальність за укриття несуть керівник медзакладу і глава району.

Перевірка укриттів

Раніше жителі Києва почали скаржитися на закритті укриття під час повітряної тривоги. Влада Києва заявила, що перевірить всі укриття та бомбосховища. У КМВА після перевірок заявили, що знайшли 34 проблемних укриття.

Також президент України Володимир Зеленський закликав місцеву владу забезпечити доступ до укриттів та тлі масованих атак Росії. Він заявив, що кількість бомбосховищ повинна збільшитися.

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