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В Киеве начали расследование из-за закрытого укрытия во время ракетной атаки

Фото: в Киеве открыли дело из-за закрытого укрытия во время атаки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция возбудила уголовное дело из-за закрытого укрытия в Киеве во время ракетной атаки. В результате инцидента погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Facebook.

Он отметил, что полиция Киева открыла дело по ч. 2 ст. 367 УКУ (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Также, по словам министра, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и полиция будут регулярно проводить проверки укрытий и бомбоубежищ по всей стране.

"Укрытия должны быть круглосуточно открыты. Это вопрос жизни людей. Без преувеличения", - заявил Клименко.

Ночная атака на Киев

Этой ночью Россия выпустила по Киеву 10 ракет из ОТРК "Искандер", среди них 7 - баллистических и 3 - крылатых. Силы ПВО сбили все ракеты, однако обломки упали в разных районах.

В Деснянском районе из-за атаки погибли три человека: мам, 9-летняя девочка, и еще одна женщина. Они направлялись к укрытию в поликлинике, которое оказалось закрытым.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что специалисты проверят, почему не было доступа к укрытию в поликлинике. По его словам, ответственность за укрытие несут руководитель медучреждения и глава района.

Проверка укрытий

Ранее жители Киева начали жаловаться на закрытие укрытия во время воздушной тревоги. Власти Киева заявили, что проверят все укрытия и бомбоубежища. В КГВА после проверок заявили, что нашли 34 проблемных укрытия.

Также президент Украины Владимир Зеленский призвал местные власти обеспечить доступ к укрытиям и фоне массированных атак России. Он заявил, что количество бомбоубежищ должно увеличиться.

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