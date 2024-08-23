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У Києві ростуть ціни на оренду квартир. В яких районах житло найдорожче

Фото: Нерухомість у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

У період із січня по липень 2024 року середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві виросла на 2500 гривень, а двокімнатні здорожчали на 3000 гривень.

РБК-Україна на основі даних ЛУН дізнавалося, у яких районах столиці у серпня 2024 року найдорожчі квартири, та за житло у яких будинках просять найбільше.

Оренда однокімнатних квартир

Середня ціна оренди однокімнатних квартир з початку 2024 року виросла на 2500 грн – із 12 500 грн до 15 000 грн.

Середні ціни оренди однокімнатних квартир у Києві (інфографіка - ЛУН)

Найбільше господарі просять за оренду квартир у будинках, збудованих після 2010 року, де середня вартість оренди становить 19 тис. грн. Трохи дешевше можна винаймати житло у будинках, які належать до спецпроєктів 1991-2010 років забудови – 14 тис. грн на місяць. Винаймати квартиру у хрущовці 1956-1969 рр. обійдеться в середньому в 12 тис. грн на місяць. А от оренда однокімнатних квартир у панельних будинках 1969-1991 років будівництва обійдеться у середньому в 10 тис. грн на місяць.

Що стосується районів, то найбільше оренда однокімнатної квартири обійдеться у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах столиці:

  • Печерський район – 33 800 грн
  • Шевченківський район – 25 000 грн
  • Голосіївський район – 17 000 грн
  • Подільський район – 16 200 грн
  • Солом’янський район – 15 000
  • Дарницький район – 14 600 грн
  • Оболонський район – 13 500 грн
  • Дніпровський район – 13 000 грн
  • Софіївська Борщагівка – 12 300 грн
  • Святошинський район – 12 000 грн
  • Деснянський район – 8500 грн

Середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві (інфографіка - ЛУН)

Оренда двокімнатних квартир

Двокімнатні квартири за 7 місяців нинішнього року подорожчали для орендарів у середньому на 3000 грн – із 17 000 грн у січні до 20 000 грн у липні 2024 року.

Середні ціни оренди двокімнатних квартир у Києві (інфографіка - ЛУН)

Найдорожчі двокімнатні квартири для орендарів у дореволюційних будинках – до 1918 року будівництва, середня ціна яких становить 38 тис. грн. Трохи дешевші двокімнатні квартири здають у сталінках 1918-1956 рр. – 36 тис. грн.  Житло у новобудовах від 2010 року будівництва обійдеться у 35 тис. грн. У будинках 1991-2010 років забудови – 18 тис. грн на місяць, 1956-1969 рр. – 18 тис. грн, і найдешевше орендувати двокімнатну квартиру у панельці – 14 тис. грн на місяць.

Найдорожчі квартири також у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах столиці:

  • Печерський район – 41 900 грн
  • Шевченківський район – 32 500 грн
  • Голосіївський район – 29 000 грн
  • Солом’янський район – 20 000
  • Подільський район – 19 700 грн
  • Оболонський район – 18 800 грн
  • Дарницький район – 18 000 грн
  • Софіївська Борщагівка – 18 000 грн
  • Дніпровський район – 17 800 грн
  • Святошинський район – 15 000 грн
  • Деснянський район – 10 000 грн

Середня ціна оренди двокімнатної квартири у Києві (інфографіка - ЛУН)

Раніше РБК-Україна розповідало, у яких містах нашої країни доведеться заплатити найбільше за оренду квартири.

Також ми писали, які ціни на житло на первинному та на вторинному ринку у різних регіонах нашої країни.

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