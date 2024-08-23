В Киеве растут цены на аренду квартир. В каких районах самое дорогое жилье

Аренда однокомнатных квартир

Средняя цена аренды однокомнатных квартир с начала 2024 г. выросла на 2500 грн - с 12 500 грн до 15 000 грн.

Средние цены аренды однокомнатных квартир в Киеве (инфографика - ЛУН)

Больше хозяева просят за аренду квартир в домах, построенных после 2010 года, где средняя стоимость аренды составляет 19 тыс. грн. Чуть дешевле можно снимать жилье в домах, относящихся к спецпроектам 1991-2010 годов застройки – 14 тыс. грн в месяц. Снять квартиру в хрущевке 1956-1969 гг. обойдется в среднем в 12 тыс. грн в месяц. А вот аренда однокомнатных квартир в панельных домах 1969–1991 годов строительства обойдется в среднем в 10 тыс. грн в месяц.

Что касается районов, то дороже всего аренда однокомнатной квартиры обойдется в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы:

Печерский район – 33 800 грн

Шевченковский район – 25 000 грн

Голосеевский район – 17 000 грн

Подольский район – 16 200 грн

Соломенский район – 15 000

Дарницкий район – 14 600 грн

Оболонский район – 13 500 грн

Днепровский район – 13 000 грн

Софиевская Борщаговка – 12 300 грн

Святошинский район – 12 000 грн

Деснянский район – 8500 грн

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве (инфографика - ЛУН)

Аренда двухкомнатных квартир

Двухкомнатные квартиры за 7 месяцев нынешнего года подорожали для арендаторов в среднем на 3000 грн. – с 17 000 грн. в январе до 20 000 грн. в июле 2024 года.

Средние цены аренды двухкомнатных квартир в Киеве (инфографика - ЛУН)

Самые дорогие двухкомнатные квартиры для арендаторов в дореволюционных домах – до 1918 года строительства, средняя цена которых составляет 38 тыс. грн. Немного дешевле двухкомнатные квартиры сдают в сталинках 1918-1956 гг. – 36 тыс. грн. Жилье в новостройках после 2010 года строительства обойдется в 35 тыс. грн. В домах 1991-2010 годов застройки – 18 тыс. грн в месяц, 1956-1969 гг. – 18 тыс. грн, и дешевле всего арендовать двухкомнатную квартиру в панельке – 14 тыс. грн в месяц.

Самые дорогие квартиры в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы:

Печерский район – 41 900 грн

Шевченковский район – 32 500 грн

Голосеевский район – 29 000 грн

Соломенский район – 20 000

Подольский район – 19 700 грн

Оболонский район – 18 800 грн

Дарницкий район – 18 000 грн

Софиевская Борщаговка – 18 000 грн

Днепровский район – 17 800 грн

Святошинский район – 15 000 грн

Деснянский район – 10 000 грн

Средняя цена аренды двухкомнатной квартиры в Киеве (инфографика – ЛУН)