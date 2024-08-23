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В Киеве растут цены на аренду квартир. В каких районах самое дорогое жилье

Фото: Недвижимость в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В период с января по июль 2024 средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве выросла на 2500 гривен, а двухкомнатные подорожали на 3000 гривен.

РБК-Украина на основе данных ЛУН узнавало, в каких районах столицы в августе 2024 года самые дорогие квартиры, и за жилье в каких домах просят больше всего.

Аренда однокомнатных квартир

Средняя цена аренды однокомнатных квартир с начала 2024 г. выросла на 2500 грн - с 12 500 грн до 15 000 грн.

Средние цены аренды однокомнатных квартир в Киеве (инфографика - ЛУН)

Больше хозяева просят за аренду квартир в домах, построенных после 2010 года, где средняя стоимость аренды составляет 19 тыс. грн. Чуть дешевле можно снимать жилье в домах, относящихся к спецпроектам 1991-2010 годов застройки – 14 тыс. грн в месяц. Снять квартиру в хрущевке 1956-1969 гг. обойдется в среднем в 12 тыс. грн в месяц. А вот аренда однокомнатных квартир в панельных домах 1969–1991 годов строительства обойдется в среднем в 10 тыс. грн в месяц.

Что касается районов, то дороже всего аренда однокомнатной квартиры обойдется в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы:

  • Печерский район – 33 800 грн
  • Шевченковский район – 25 000 грн
  • Голосеевский район – 17 000 грн
  • Подольский район – 16 200 грн
  • Соломенский район – 15 000
  • Дарницкий район – 14 600 грн
  • Оболонский район – 13 500 грн
  • Днепровский район – 13 000 грн
  • Софиевская Борщаговка – 12 300 грн
  • Святошинский район – 12 000 грн
  • Деснянский район – 8500 грн

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве (инфографика - ЛУН)

Аренда двухкомнатных квартир

Двухкомнатные квартиры за 7 месяцев нынешнего года подорожали для арендаторов в среднем на 3000 грн. – с 17 000 грн. в январе до 20 000 грн. в июле 2024 года.

Средние цены аренды двухкомнатных квартир в Киеве (инфографика - ЛУН)

Самые дорогие двухкомнатные квартиры для арендаторов в дореволюционных домах – до 1918 года строительства, средняя цена которых составляет 38 тыс. грн. Немного дешевле двухкомнатные квартиры сдают в сталинках 1918-1956 гг. – 36 тыс. грн. Жилье в новостройках после 2010 года строительства обойдется в 35 тыс. грн. В домах 1991-2010 годов застройки – 18 тыс. грн в месяц, 1956-1969 гг. – 18 тыс. грн, и дешевле всего арендовать двухкомнатную квартиру в панельке – 14 тыс. грн в месяц.

Самые дорогие квартиры в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы:

  • Печерский район – 41 900 грн
  • Шевченковский район – 32 500 грн
  • Голосеевский район – 29 000 грн
  • Соломенский район – 20 000
  • Подольский район – 19 700 грн
  • Оболонский район – 18 800 грн
  • Дарницкий район – 18 000 грн
  • Софиевская Борщаговка – 18 000 грн
  • Днепровский район – 17 800 грн
  • Святошинский район – 15 000 грн
  • Деснянский район – 10 000 грн

Средняя цена аренды двухкомнатной квартиры в Киеве (инфографика – ЛУН)

Ранее РБК-Украина рассказывало, в каких городах нашей страны придется заплатить больше всего за аренду квартиры.

Также мы писали, какие цены на жилье на первичном и вторичном рынке в разных регионах нашей страны.

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