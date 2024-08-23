В Киеве растут цены на аренду квартир. В каких районах самое дорогое жилье

В период с января по июль 2024 средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве выросла на 2500 гривен, а двухкомнатные подорожали на 3000 гривен.
РБК-Украина на основе данных ЛУН узнавало, в каких районах столицы в августе 2024 года самые дорогие квартиры, и за жилье в каких домах просят больше всего.
Средняя цена аренды однокомнатных квартир с начала 2024 г. выросла на 2500 грн - с 12 500 грн до 15 000 грн.
Средние цены аренды однокомнатных квартир в Киеве (инфографика - ЛУН)
Больше хозяева просят за аренду квартир в домах, построенных после 2010 года, где средняя стоимость аренды составляет 19 тыс. грн. Чуть дешевле можно снимать жилье в домах, относящихся к спецпроектам 1991-2010 годов застройки – 14 тыс. грн в месяц. Снять квартиру в хрущевке 1956-1969 гг. обойдется в среднем в 12 тыс. грн в месяц. А вот аренда однокомнатных квартир в панельных домах 1969–1991 годов строительства обойдется в среднем в 10 тыс. грн в месяц.
Что касается районов, то дороже всего аренда однокомнатной квартиры обойдется в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы:
Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве (инфографика - ЛУН)
Двухкомнатные квартиры за 7 месяцев нынешнего года подорожали для арендаторов в среднем на 3000 грн. – с 17 000 грн. в январе до 20 000 грн. в июле 2024 года.
Средние цены аренды двухкомнатных квартир в Киеве (инфографика - ЛУН)
Самые дорогие двухкомнатные квартиры для арендаторов в дореволюционных домах – до 1918 года строительства, средняя цена которых составляет 38 тыс. грн. Немного дешевле двухкомнатные квартиры сдают в сталинках 1918-1956 гг. – 36 тыс. грн. Жилье в новостройках после 2010 года строительства обойдется в 35 тыс. грн. В домах 1991-2010 годов застройки – 18 тыс. грн в месяц, 1956-1969 гг. – 18 тыс. грн, и дешевле всего арендовать двухкомнатную квартиру в панельке – 14 тыс. грн в месяц.
Самые дорогие квартиры в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы:
Средняя цена аренды двухкомнатной квартиры в Киеве (инфографика – ЛУН)
Ранее РБК-Украина рассказывало, в каких городах нашей страны придется заплатить больше всего за аренду квартиры.
Также мы писали, какие цены на жилье на первичном и вторичном рынке в разных регионах нашей страны.
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