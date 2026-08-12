У Києві російський удар зачепив поліклініку

У Деснянському районі Києва після ворожої атаки зафіксували пошкодження поліклініки. За попередньою інформацією, пошкодження незначні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Київської міської військової адміністрації.
В одному із районів столиці виявили наслідки російського удару. Внаслідок атаки постраждала будівля поліклініки у Деснянському районі.
Пошкодження оцінюється як незначне. Інших подробиць щодо характеру пошкоджень у повідомленні не наведено.
Інформація про наслідки та постраждалих внаслідок атаки уточнюється.
Вранці 12 серпня у Києві пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників. Повітряну тривогу у столиці оголосили о 9:36, після чого Повітряні сили повідомили про групи реактивних БПЛА, які прямували до Київської області з Чернігівської та Черкаської областей.
За даними КГВА, у бік столиці летіло близько десяти дронів. Вибухи також чули у Броварах та інших районах області.
Пізніше представник ДСНС у Київській області Вікторія Рубан підтвердила, що у Броварському районі через атаку сталася пожежа на складських об'єктах.
За даними Повітряних сил ЗСУ, близько 12:54 у напрямку столиці з півночі зафіксували реактивний БпЛА, який згодом рухався над містом на південь.
За кілька хвилин військові повідомили про групу реактивних дронів, що наближалися до Києва зі сходу та півночі.
У місті працювали сили протиповітряної оборони, мешканців закликали залишатися в укриттях. На тлі атаки у столиці було чути вибухи.
Нагадуємо, що в ніч на 12 серпня Росія завдала по Україні комбінованого удару, застосувавши балістичну ракету "Іскандер-М", протирадіолокаційну Х-31П, керовані авіаційні ракети Х-35 та 138 ударних безпілотників різних типів. Серед БпЛА були Shahed, у тому числі реактивні дрони, "Гербери" та безпілотники-імітатори "Пародія".