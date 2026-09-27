У Києві російський дрон влучив у 9-поверхівку
Ввечері 27 вересня Росія знову атакувала Київ дронами - один із них атакував житловий будинок.
Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
За словами мера, це сталося в одному з районів столиці.
"У Дарницькому районі влучання БпЛА в 9-поверховий в житловий будинок на рівні 4-5 поверхів", - повідомив Кличко.
Він також додав, що екстрені служби вже вирушили на місце.
Варто зазначити, що протягом поточної доби ворог неодноразово атакував Київ дронами.
Так, уночі в Солом'янському районі БпЛА влучив у складську та іншу нежитлову будівлю. На одному з об'єктів виникла пожежа.
Вже вранці в Шевченківському районі було зафіксовано влучання дрона у нежитлову будівлю. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих - жінку та двох 16-річних дітей. Медики оглянули їх і госпіталізували.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих у районі зросла до чотирьох. Трьох із них доправили до лікарні.
Також у Голосіївському районі, попередньо, зафіксовано влучання в адміністративну будівлю. Екстрені служби також працюють на місці удару.
Оновлено о 17:47
Відомо про одну постраждалу жінку внаслідок влучання дрона в житловий будинок у Дарницькому районі.
Інші подробиці наразі уточнюються.
Оновлено о 18:03
Пожежу, яка виникла на 5-му та 9-му поверхах житлового будинку в Дарницькому районі після влучання БпЛА, вже ліквідували.
Постраждалій жінці медики надали необхідну допомогу на місці.
Оновлено о 18:15
У Голосіївському районі Києва уламки БпЛА впали на територію парку. В іншому місці через падіння уламків сталося загоряння на відкритій території.
Ще за однією адресою в Голосієві горять автомобілі.
У Дарницькому районі уламки дрона впали на територію дитячого садка.