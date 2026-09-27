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У Києві російський дрон влучив у 9-поверхівку

17:30 27.09.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
У Києві російський дрон влучив у 9-поверхівку Фото: Дрони знову атакують столицю (Getty Images)
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Ввечері 27 вересня Росія знову атакувала Київ дронами - один із них атакував житловий будинок.

Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами мера, це сталося в одному з районів столиці.

"У Дарницькому районі влучання БпЛА в 9-поверховий в житловий будинок на рівні 4-5 поверхів", - повідомив Кличко.

Він також додав, що екстрені служби вже вирушили на місце.

Варто зазначити, що протягом поточної доби ворог неодноразово атакував Київ дронами.

Так, уночі в Солом'янському районі БпЛА влучив у складську та іншу нежитлову будівлю. На одному з об'єктів виникла пожежа.

Вже вранці в Шевченківському районі було зафіксовано влучання дрона у нежитлову будівлю. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих - жінку та двох 16-річних дітей. Медики оглянули їх і госпіталізували.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих у районі зросла до чотирьох. Трьох із них доправили до лікарні.

Також у Голосіївському районі, попередньо, зафіксовано влучання в адміністративну будівлю. Екстрені служби також працюють на місці удару.

Оновлено о 17:47

Відомо про одну постраждалу жінку внаслідок влучання дрона в житловий будинок у Дарницькому районі.

Інші подробиці наразі уточнюються.

Оновлено о 18:03

Пожежу, яка виникла на 5-му та 9-му поверхах житлового будинку в Дарницькому районі після влучання БпЛА, вже ліквідували.

Постраждалій жінці медики надали необхідну допомогу на місці.

Оновлено о 18:15

У Голосіївському районі Києва уламки БпЛА впали на територію парку. В іншому місці через падіння уламків сталося загоряння на відкритій території.

Ще за однією адресою в Голосієві горять автомобілі.

У Дарницькому районі уламки дрона впали на територію дитячого садка.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили бомбами по центру Сум - наразі відомо про двох загиблих.

Також ми писали, що в Києві через атаку РФ, яка сталася 26 вересня, пошкоджені будинки.

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Київ Війна Росії проти України Атака дронів
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