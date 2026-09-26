У Києві через нову атаку РФ пошкоджені будинки: як виглядає Лук'янівка (фото)

Росіяни у суботу ввечері, 26 вересня, вчергове атакували Київ дронами. Внаслідок обстрілу у двох районах столиці пошкоджені будинки та відомо про постраждалу жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України

За даними рятувальників, у Солом'янському районі внаслідок обстрілу пошкоджено фасад п'ятиповерхового житлового будинку.

"На місці працювала й аварійна газова служба. Рятувальники деблокували двері пошкоджені вибуховою хвилею. Постраждалу жінку передано медикам", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у Шевченківському районі на Лук'янівці через атаку РФ виникла пожежа в нежитловому будинку. Пожежу ліквідовано на площі 30 метрів квадратних.

Також у ДСНС показали фото з обох районів, як виглядає будинки та двір після атаки.