У Києві через нову атаку РФ пошкоджені будинки: як виглядає Лук'янівка (фото)
Росіяни у суботу ввечері, 26 вересня, вчергове атакували Київ дронами. Внаслідок обстрілу у двох районах столиці пошкоджені будинки та відомо про постраждалу жінку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України
За даними рятувальників, у Солом'янському районі внаслідок обстрілу пошкоджено фасад п'ятиповерхового житлового будинку.
"На місці працювала й аварійна газова служба. Рятувальники деблокували двері пошкоджені вибуховою хвилею. Постраждалу жінку передано медикам", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, у Шевченківському районі на Лук'янівці через атаку РФ виникла пожежа в нежитловому будинку. Пожежу ліквідовано на площі 30 метрів квадратних.
Також у ДСНС показали фото з обох районів, як виглядає будинки та двір після атаки.
Обстріли Києва
Нагадаємо, що росіяни останніми тижнями дуже інтенсивно атакують Київ. Зокрема, останніми днями ворог цілеспрямовано б'є по дата-центрах.
Так, сьогодні вранці росіяни завдали ударів по дата-центру Cosmonova. Внаслідок атаки припинилося мовлення низки телеканалів і робота провайдерів.
Також ми писали, що в Києві через атаку в ніч на 26 вересня було пошкоджено магазин "Ашан" у торговому центрі Lavina Mall.