В Киеве российский дрон попал в 9-этажку

Вечером 27 сентября Россия снова атаковала Киев дронами - один из них атаковал жилой дом.

Об этом заявил киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам мэра, это произошло в одном из районов столицы.

"В Дарницком районе попадание БпЛА в 9-этажный жилой дом на уровне 4-5 этажей", - сообщил Кличко.

Он также добавил, что экстренные службы уже отправились на место.

Стоит отметить, что в течение суток враг неоднократно атаковал Киев дронами.

Так, ночью в Соломенском районе БпЛА попал в складское и другое нежилое здание. На одном из объектов возник пожар.

Уже утром в Шевченковском районе было зафиксировано попадание дрона в нежилое здание. Сначала сообщалось о трех пострадавших - женщине и двоих 16-летних детях. Медики осмотрели их и госпитализировали.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в районе выросло до четырех. Трех из них доставили в больницу.

Также в Голосеевском районе, предварительно, зафиксировано попадание в административное здание. Экстренные службы тоже работают на месте удара.