ua en ru
Вс, 27 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве российский дрон попал в 9-этажку

17:30 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
В Киеве российский дрон попал в 9-этажку Фото: Дроны снова атакуют столицу (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Вечером 27 сентября Россия снова атаковала Киев дронами - один из них атаковал жилой дом.

Об этом заявил киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам мэра, это произошло в одном из районов столицы.

"В Дарницком районе попадание БпЛА в 9-этажный жилой дом на уровне 4-5 этажей", - сообщил Кличко.

Он также добавил, что экстренные службы уже отправились на место.

Стоит отметить, что в течение суток враг неоднократно атаковал Киев дронами.

Так, ночью в Соломенском районе БпЛА попал в складское и другое нежилое здание. На одном из объектов возник пожар.

Уже утром в Шевченковском районе было зафиксировано попадание дрона в нежилое здание. Сначала сообщалось о трех пострадавших - женщине и двоих 16-летних детях. Медики осмотрели их и госпитализировали.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в районе выросло до четырех. Трех из них доставили в больницу.

Также в Голосеевском районе, предварительно, зафиксировано попадание в административное здание. Экстренные службы тоже работают на месте удара.

Напомним, сегодня россияне ударили бомбами по центру Сум - сейчас известно о двух погибших.

Также мы писали, что в Киеве из-за атаки РФ, которая произошла 26 сентября, повреждены дома.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война России против Украины Киев Атака дронов
Новости
Starlink могут помочь Украине защититься от ракетных атак РФ: Буданов назвал условие
Starlink могут помочь Украине защититься от ракетных атак РФ: Буданов назвал условие
Аналитика
Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность
Мария Волощукредактор РБК-Украина Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность