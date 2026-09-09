У Києві дрон влетів у 9-поверхівку одразу після тривоги, це вже втретє за день

Російський безпілотник в середу, 9 вересня, влучив у багатоповерхівку у Дніпровському районі Києва. Внаслідок удару виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка.
"У Дніпровському районі, внаслідок влучання БпЛА, виникла пожежа в 9-поверховому житловому будинку. Попередньо, є руйнування", - розповів він.
Кличко додав, що екстрені служби столиці вже прямують на місце "прильоту".
Оновлено о 17:00
КМВА повідомила, що внаслідок ворожої атаки загинула жінка. Також відомо про одного постраждалого.
Нагадаємо, сьогодні внаслідок атаки російських дронів у Києві спалахнули пожежі в кількох районах міста. За попередніми даними, у Дніпровському районі один із дронів влучив у складське приміщення. Також повідомлялося про постраждалих.
Крім того, вранці російський "Шахед" влучив у 22-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі. На рівні 12-го поверху виникла пожежа, а також сталося руйнування стін.
За інформацією Національної поліції, внаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед них - вагітна жінка.
РБК-Україна писало, що уночі та вранці 9 вересня окупанти атакували одразу шість районів Київщини - у Білій Церкві через удар безпілотника виникла пожежа на харчовому підприємстві.
Рятувальники ДСНС протягом ночі гасили вогонь, ліквідацію наслідків ускладнювали повторні повітряні тривоги.