У Києві дрон влетів у 9-поверхівку одразу після тривоги, це вже втретє за день

"У Дніпровському районі, внаслідок влучання БпЛА, виникла пожежа в 9-поверховому житловому будинку. Попередньо, є руйнування", - розповів він.

Кличко додав, що екстрені служби столиці вже прямують на місце "прильоту".

Оновлено о 17:00

КМВА повідомила, що внаслідок ворожої атаки загинула жінка. Також відомо про одного постраждалого.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок атаки російських дронів у Києві спалахнули пожежі в кількох районах міста. За попередніми даними, у Дніпровському районі один із дронів влучив у складське приміщення. Також повідомлялося про постраждалих.

Крім того, вранці російський "Шахед" влучив у 22-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі. На рівні 12-го поверху виникла пожежа, а також сталося руйнування стін.

За інформацією Національної поліції, внаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед них - вагітна жінка.