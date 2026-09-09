В Киеве дрон влетел в 9-этажку сразу после тревоги, это уже третий раз за день

"В Днепровском районе, вследствие попадания БпЛА, возник пожар в 9-этажном жилом доме. Предварительно есть разрушения", - рассказал он.

Кличко добавил, что экстренные службы столицы уже направляются на место "прилета".

Обновлено в 17:00

КГВА сообщила, что в результате вражеской атаки погибла женщина. Также известно об одном пострадавшем.

Обновлено в 17:55

Количество пострадавших в результате вражеского удара по жилому дому в Днепровском районе увеличилось до трех.

Среди них два ребенка: 15-летний парень и 16-летняя девушка. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Напомним, сегодня в результате атаки российских дронов в Киеве вспыхнули пожары в нескольких районах города. По предварительным данным, в Днепровском районе один из дронов попал в складское помещение. Также сообщалось о пострадавших.

Кроме того, утром российский "Шахед" попал в 22-этажный жилой дом в Дарницком районе. На уровне 12 этажа возник пожар, а также произошло разрушение стен.

По информации Национальной полиции, в результате атаки пострадали шесть человек, среди них - беременная женщина.