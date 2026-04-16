Обстріл Києва

У Києві російський дрон влетів у багатоповерхівку, - Кличко

07:29 16.04.2026 Чт
2 хв
Окупанти зранку атакують столицю України ударними безпілотниками
aimg Костянтин Широкун
Фото: У Києві російський дрон влетів у багатоповерхівку (facebook.com/DSNSDon)

Російський ударний безпілотник сьогодні зранку, 16 квітня, влучив у багатоповерхівку в столиці. Наслідки удару уточнюються.

"У Подільському районі ворожий БпЛА буквально влетів у 18-типоверхівку. Летів дуже низько", - йдеться у повідомленні КМДА.

Зазначається, що екстрені служби прямують на місце події.

Обстріл Києва

Росія з ночі атакує столицю за допомогою балістики та дронів. Так, внаслідок атаки РФ сталася пожежа в житловому будинку на першому поверсі. Також у Подільському районі уламки ракети влучили в шостий поверх 16-поверхового будинку.

У Подільському районі, де сталося руйнування першого поверху приватного житлового будинку, з-під завалів дістали дитину. Згодом і її, і матір рятувальники передали медикам.

Також в Оболонському районі велика пожежа в нежитловій забудові на місці падіння уламків ракети, на місці також палають автомобілі.

Внаслідок атаки ворога на столицю загинув 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. Постраждали 10 мешканців міста. Медики госпіталізували 6 постраждалих. Іншим - надали допомогу на місці та амбулаторно.

Загалом, російські війська другу добу поспіль наносять ракетно-дроновий удар по низці регіонів України. Під обстрілом перебували Київ, Дніпро, Одеса та Харків.

Більше деталей про атаку ворога – читайте у матеріалі РБК-Україна.

