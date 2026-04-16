RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Киеве российский дрон влетел в многоэтажку, - Кличко

07:29 16.04.2026 Чт
2 мин
Оккупанты с утра атакуют столицу Украины ударными беспилотниками
aimg Константин Широкун
Фото: В Киеве российский дрон влетел в многоэтажку (facebook.com/DSNSDon)

Российский ударный беспилотник сегодня утром, 16 апреля, попал в многоэтажку в столице. Последствия удара уточняются.

"В Подольском районе вражеский БпЛА буквально влетел в 18-тиэтажку. Летел очень низко", - говорится в сообщении КГГА.

Отмечается, что экстренные службы направляются на место происшествия.

Обстрел Киева

Россия с ночи атакует столицу с помощью баллистики и дронов. Так, в результате атаки РФ произошел пожар в жилом доме на первом этаже. Также в Подольском районе обломки ракеты попали в шестой этаж 16-этажного дома.

В Подольском районе, где произошло разрушение первого этажа частного жилого дома, из-под завалов достали ребенка. Впоследствии и его, и мать спасатели передали медикам.

Также в Оболонском районе большой пожар в нежилой застройке на месте падения обломков ракеты, на месте также горят автомобили.

В результате атаки врага на столицу погиб 12-летний мальчик и 35-летняя женщина. Пострадали 10 жителей города. Медики госпитализировали 6 пострадавших. Другим - оказали помощь на месте и амбулаторно.

В общем, российские войска вторые сутки подряд наносят ракетно-дроновой удар по ряду регионов Украины. Под обстрелом находились Киев, Днепр, Одесса и Харьков.

Больше деталей об атаке врага - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
