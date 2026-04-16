В Киеве российский дрон влетел в многоэтажку, - Кличко

"В Подольском районе вражеский БпЛА буквально влетел в 18-тиэтажку. Летел очень низко", - говорится в сообщении КГГА.

Отмечается, что экстренные службы направляются на место происшествия.

Обстрел Киева

Россия с ночи атакует столицу с помощью баллистики и дронов. Так, в результате атаки РФ произошел пожар в жилом доме на первом этаже. Также в Подольском районе обломки ракеты попали в шестой этаж 16-этажного дома.

В Подольском районе, где произошло разрушение первого этажа частного жилого дома, из-под завалов достали ребенка. Впоследствии и его, и мать спасатели передали медикам.

Также в Оболонском районе большой пожар в нежилой застройке на месте падения обломков ракеты, на месте также горят автомобили.

В результате атаки врага на столицу погиб 12-летний мальчик и 35-летняя женщина. Пострадали 10 жителей города. Медики госпитализировали 6 пострадавших. Другим - оказали помощь на месте и амбулаторно.