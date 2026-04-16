В Киеве российский дрон влетел в многоэтажку, - Кличко

Российский ударный беспилотник сегодня утром, 16 апреля, попал в многоэтажку в столице. Последствия удара уточняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram КГГА.
"В Подольском районе вражеский БпЛА буквально влетел в 18-тиэтажку. Летел очень низко", - говорится в сообщении КГГА.
Отмечается, что экстренные службы направляются на место происшествия.
Россия с ночи атакует столицу с помощью баллистики и дронов. Так, в результате атаки РФ произошел пожар в жилом доме на первом этаже. Также в Подольском районе обломки ракеты попали в шестой этаж 16-этажного дома.
В Подольском районе, где произошло разрушение первого этажа частного жилого дома, из-под завалов достали ребенка. Впоследствии и его, и мать спасатели передали медикам.
Также в Оболонском районе большой пожар в нежилой застройке на месте падения обломков ракеты, на месте также горят автомобили.
В результате атаки врага на столицу погиб 12-летний мальчик и 35-летняя женщина. Пострадали 10 жителей города. Медики госпитализировали 6 пострадавших. Другим - оказали помощь на месте и амбулаторно.
В общем, российские войска вторые сутки подряд наносят ракетно-дроновой удар по ряду регионов Украины. Под обстрелом находились Киев, Днепр, Одесса и Харьков.
