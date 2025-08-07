UA

Суспільство Освіта

У Києві різко зросла кількість госпіталізованих з COVID-19: в чому причина

Фото: у Києві різко зросла кількість госпіталізованих з COVID-19 (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві за місяць більш ніж у чотири рази збільшилася кількість людей, які опинилися в лікарнях з ускладненнями від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Департаменту охорони здоров’я КМДА.

Якщо станом на 1 липня в інфекційних відділеннях медзакладів перебувало 15 хворих, то зараз - 68, зокрема 24 дитини.

Як правило, госпіталізують тих, у кого перебіг хвороби не можна назвати легким, і хто потребує постійного контролю медиків, серйозного лікування, кисневої підтримки тощо.

У відомстві також звернули увагу на те, що зростання захворюваності відбувається на тлі частіших повітряних тривог та вимушеного перебування мешканців у сховищах.

"Ми знову й знову нагадуємо: укриття - це порятунок! Але перебування у замкнених приміщеннях з обмеженими можливостями вентиляції підвищує ризик зараження, зокрема COVID-19", - застерегли в пресслужбі.

У Департаменті радять містянам не ігнорувати тривоги й спускатися в укриття, але при цьому просять подбати про маски. Їх використання в бомбосховищах, підвалах, метро - один із найефективніших способів профілактики вірусу.

Правила, які допоможуть не заразитися COVID-19:

  • не забувайте про маску в закритих обмежених просторах і одягайте її без жодних офіційних розпоряджень і рішень. Здоров'я людини - її зона відповідальності.
  • регулярно мийте руки або користуйтеся антисептиком;
  • залишайтеся вдома і звертайтеся до лікаря за перших симптомів.

COVID-19

Нагадаємо, у Полтавській області зафіксовано новий штам коронавірусу Stratus. Наразі у світі частка цього варіанту COVID-19 за місяць зросла з 7,4 % до 22,7%.

Раніше експерти розповіли про головний симптом нового заразного COVID, який шириться світом. За словами медиків, новий штам може спричинити спалах у сезон відпусток.

Читайте також про ситуацію з COVID-19 і загрозу нових штамів в Україні.

КиївCOVIDКоронавірус