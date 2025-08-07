У Києві різко зросла кількість госпіталізованих з COVID-19: в чому причина

Якщо станом на 1 липня в інфекційних відділеннях медзакладів перебувало 15 хворих, то зараз - 68, зокрема 24 дитини.

Як правило, госпіталізують тих, у кого перебіг хвороби не можна назвати легким, і хто потребує постійного контролю медиків, серйозного лікування, кисневої підтримки тощо.

У відомстві також звернули увагу на те, що зростання захворюваності відбувається на тлі частіших повітряних тривог та вимушеного перебування мешканців у сховищах.

"Ми знову й знову нагадуємо: укриття - це порятунок! Але перебування у замкнених приміщеннях з обмеженими можливостями вентиляції підвищує ризик зараження, зокрема COVID-19", - застерегли в пресслужбі.

У Департаменті радять містянам не ігнорувати тривоги й спускатися в укриття, але при цьому просять подбати про маски. Їх використання в бомбосховищах, підвалах, метро - один із найефективніших способів профілактики вірусу.

Правила, які допоможуть не заразитися COVID-19: