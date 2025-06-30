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Госпіталізацій більше: у ЦГЗ розповіли про ситуацію з COVID-19 і загрозу нових штамів

Понеділок 30 червня 2025 13:40
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Госпіталізацій більше: у ЦГЗ розповіли про ситуацію з COVID-19 і загрозу нових штамів Яка ситуація із COVID-19 в Україні (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Через активну міграцію людей влітку є ризик появи нових штамів COVID-19 в Україні, які вже активно поширюються в Європі. Зараз у нас рівень захворюваності низький, але значно збільшився коефіцієнт госпіталізації - на 24 тижні цей показник становив 55,5%.

Про це РБК-Україна розповіли в Центрі громадського здоров'я.

Чи загрожують Україні нові штами COVID-19

"Враховуючи активні міграційні процеси, існує вірогідність появи в Україні нового штам COVID-19. Лабораторія Центру постійно проводить моніторингові дослідження зразків від хворих на COVID-19 у разі їх реєстрації. Станом на сьогодні циркуляція нового штаму не встановлена", - заявили у ЦГЗ.

При цьому у відомстві зазначили, що за даними спільного бюлетеня ВООЗ і Європейського центру профілактики та контролю захворювань за 23 тиждень 2025 (2-8 червня) значення показників активності вірусів SARS-CoV-2 зростають, проте варіюються між країнами європейського регіону.

Яка ситуація з коронавірусом влітку

У ЦГЗ наголошують, що поступово епідемічний процес COVID-19 набуває властивостей, характерних для сезонних респіраторних інфекцій, наприклад: зростання частки дітей серед захворілих, формування осінньо-весняної сезонності.

І, як притаманно респіраторним інфекціям, віруси SARS-CoV-2 влітку не зникають повністю, але поширення їх зазвичай зменшується порівняно з осінньо-зимовим періодом. Спалахи можуть траплятися і влітку, особливо при появі нових варіантів або низькому рівні імунітету в населення.

"Наразі захворюваність на COVID-19 в Україні суттєво не впливає на перебіг епідемічного процесу ГРВІ. Станом на 24 тиждень 2025 року (09-15.06) питома вага серед загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ становила 0,2%, найбільш вразлива група осіб віком 30-64 років", - розповіли у Центрі.

Втім, експерти зазначають, на фоні зменшення кількості пацієнтів із легкою формою перебігу хвороби, зростає коефіцієнт госпіталізації.

"На 24 тижні цей показник становить 55,5%, що свідчить про звернення за медичною допомогою вже при суттєвому погіршенні стану здоров’я, що збільшує число госпіталізацій в інфекційні стаціонари й відділення інтенсивної терапії та реанімації закладів охорони здоров’я та свідчить про зростання тягаря хвороб", - повідомили у ЦГЗ.

Даний факт свідчить про необхідність проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо важливості профілактичної імунізації проти COVID-19 як міри індивідуального захисту, особливо - серед осіб груп ризику.

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Раніше РБК-Україна розповідало, що в одному із останніх досліджень виявили, що діти та підлітки після COVID-19 мають підвищений ризик серйозних ускладнень - зокрема ниркових, шлунково-кишкових і серцевих. Найбільші ризики фіксують упродовж двох років після хвороби. Вчені закликають лікарів ретельно стежити за симптомами постковіду в дітей.

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