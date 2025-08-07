RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве резко возросло количество госпитализированных с COVID-19: в чем причина

Фото: в Киеве резко возросло количество госпитализированных с COVID-19 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве за месяц более чем в четыре раза увеличилось количество людей, которые оказались в больницах с осложнениями от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения КГГА.

Если по состоянию на 1 июля в инфекционных отделениях медучреждений находилось 15 больных, то сейчас - 68, в том числе 24 ребенка.

Как правило, госпитализируют тех, у кого течение болезни нельзя назвать легким, и кто нуждается в постоянном контроле медиков, серьезном лечении, кислородной поддержке и тому подобное.

В ведомстве также обратили внимание на то, что рост заболеваемости происходит на фоне более частых воздушных тревог и вынужденного пребывания жителей в убежищах.

"Мы снова и снова напоминаем: укрытие - это спасение! Но пребывание в замкнутых помещениях с ограниченными возможностями вентиляции повышает риск заражения, в частности COVID-19", - предостерегли в пресс-службе.

В Департаменте советуют горожанам не игнорировать тревоги и спускаться в укрытие, но при этом просят позаботиться о масках. Их использование в бомбоубежищах, подвалах, метро - один из самых эффективных способов профилактики вируса.

Правила, которые помогут не заразиться COVID-19:

  • не забывайте о маске в закрытых ограниченных пространствах и надевайте ее без всяких официальных распоряжений и решений. Здоровье человека - его зона ответственности.
  • регулярно мойте руки или пользуйтесь антисептиком;
  • оставайтесь дома и обращайтесь к врачу при первых симптомах.

 

COVID-19

Напомним, в Полтавской области зафиксирован новый штамм коронавируса Stratus. Сейчас в мире доля этого варианта COVID-19 за месяц выросла с 7,4% до 22,7%.

Ранее эксперты рассказали о главном симптоме нового заразного COVID, который распространяется по миру. По словам медиков, новый штамм может вызвать вспышку в сезон отпусков.

Читайте также о ситуации с COVID-19 и угрозе новых штаммов в Украине.

