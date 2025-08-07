В Киеве резко возросло количество госпитализированных с COVID-19: в чем причина

Если по состоянию на 1 июля в инфекционных отделениях медучреждений находилось 15 больных, то сейчас - 68, в том числе 24 ребенка.

Как правило, госпитализируют тех, у кого течение болезни нельзя назвать легким, и кто нуждается в постоянном контроле медиков, серьезном лечении, кислородной поддержке и тому подобное.

В ведомстве также обратили внимание на то, что рост заболеваемости происходит на фоне более частых воздушных тревог и вынужденного пребывания жителей в убежищах.

"Мы снова и снова напоминаем: укрытие - это спасение! Но пребывание в замкнутых помещениях с ограниченными возможностями вентиляции повышает риск заражения, в частности COVID-19", - предостерегли в пресс-службе.

В Департаменте советуют горожанам не игнорировать тревоги и спускаться в укрытие, но при этом просят позаботиться о масках. Их использование в бомбоубежищах, подвалах, метро - один из самых эффективных способов профилактики вируса.

Правила, которые помогут не заразиться COVID-19: