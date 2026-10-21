У Києві РФ вдарила по 24-поверхівці, є загиблі

У Києві вранці пролунали вибухи - росіяни атакували 24-поверховий будинок у Святошинському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та КМВА.
"У Святошинському районі влучання в 24-поверховий житловий будинок на рівні 20 поверху. Є загоряння. Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко.
Згодом в КМВА додали, що через удар по багатоповерхівці загинула людина.
"На жаль, відомо про одного загиблого внаслідок удару по житловому будинку у Святошинському районі. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - додали у КМВА.
Також одна людина постраждала.
Згодом Кличко додав, що стало відомо про ще одну загиблу людину. Таким чином кількість жертв обстрілу збільшилась до двох.
Нагадаємо, вночі в Києві також було неспокійно - ворог поцілив в об'єкт транспортної інфраструктури.
При цьому президент США Дональд Трамп продовжує наполягати, щоб саме Україна "захотіла" укласти угоду з РФ.