В Киеве РФ ударила по 24-этажке, есть погибшие

"В Святошинском районе попадание в 24-этажный жилой дом на уровне 20 этажа. Есть возгорание. Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.

Впоследствии в КМВА добавили, что из-за удара по многоэтажке погиб человек.

"К сожалению, известно об одном погибшем в результате удара по жилому дому в Святошинском районе. Выражаем соболезнования родным и близким", - добавили в КМВА.

Также один человек пострадал.

Впоследствии Кличко добавил, что стало известно еще о одном погибшем человеке. Таким образом, количество жертв обстрела увеличилось до двух.