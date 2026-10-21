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В Киеве РФ ударила по 24-этажке, есть погибшие

08:25 21.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: в результате обстрела Киева погиб человек (facebook.com DSNSKyiv)

В Киеве утром раздались взрывы - россияне атаковали 24-этажное здание в Святошинском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мера Киева Виталия Кличко и КМВА.

"В Святошинском районе попадание в 24-этажный жилой дом на уровне 20 этажа. Есть возгорание. Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.

Впоследствии в КМВА добавили, что из-за удара по многоэтажке погиб человек.

"К сожалению, известно об одном погибшем в результате удара по жилому дому в Святошинском районе. Выражаем соболезнования родным и близким", - добавили в КМВА.

Также один человек пострадал.

Впоследствии Кличко добавил, что стало известно еще о одном погибшем человеке. Таким образом, количество жертв обстрела увеличилось до двух.

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