У Києві для проїзду від "Теремків" до "Либідської" можуть ввести єдиний квиток

Єдиний квиток або безкоштовні автобуси

"Я вважаю це найголовнішім питанням. Тому що це стосується насамперед комфорту та справедливості щодо людей. Воно вже на фініші. Зараз вирішується - чи буде це єдиний квиток або ж автобус буде просто безкоштовно їздити від станції метро "Либідська" і до "Теремків", - сказав Білоцерковець.

Він також пояснив, чому це питання не вирішили спочатку. Адже ситуація на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" була критична.

"Тому для уникнення загибелі людей, як це відбувалося у 2010 році, вирішили закрити можливість проїзду", - пояснює Білоцерковець.

Також він зауважив, що вже організовано човниковий рух між станціями "Деміївська" та "Теремки".

"І буквально там сьогодні-завтра буде вирішено питання стосовно того, щоб люди не сплачували двічі, тричі, а від станції метро "Либідська" до "Теремків" по тому ж самому тарифу, як вони заходять до метро", - розповів Білоцерковець виданню.

За його словами, технічна можливість впровадження такого єдиного квитка у міста є.

"Це (питання - ред.) буде вирішено або через єдиний квиток, така технічна можливість у міста є, або це буде вирішено через безкоштовний рух автобусів. Зараз вирішують хто саме буде отримувати відповідні пільги: чи метрополітен, чи "Київпастранс", - підсумував Білоцерковець.

Закриття станцій метро у Києві

Нагадаємо, що в Києві із 8 грудня рух метро "синьою" гілкою метро здійснюється лише між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська". Причиною тому стала розгерметизація тунелю метро, тож перегін між станціями закрили на ремонт.

Але для перевезень пасажирів були впроваджені дублюючі маршрути наземним транспортом від станції метро "Теремки" до станції метро "Либідська". Також патрульна поліція показала нову схему руху транспорту.

Також від сьогодні в київському метро запрацював "човниковий" рух між станціями "Теремки" та "Деміївська". Його організували двома коліями з інтервалом 13-17 хвилин в залежності від напрямку поїзда.

Додамо, що сьогодні правоохоронці почали обшуки в столичному метрополітені і підрозділах КМДА через службову недбалість, яке відкрили після підтоплення метро.

Слідство перевірятиме можливі прорахунки на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки. Також мають встановити відповідальних осіб, через дії яких сталася розгерметизація та підтоплення тунелю.

Що ж до розрахунків відновлювальних робіт, то вони можуть тривати близько шести місяців і проводитимуться на поверхні землі.

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