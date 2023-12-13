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Поліція обшукує київський метрополітен та підрозділи КМДА

Київ, Середа 13 грудня 2023 09:58
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Поліція обшукує київський метрополітен та підрозділи КМДА Фото: поліція обшукує київський метрополітен та підрозділи КМДА 13 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Поліція Києва проводить обшуки в "Київському метрополітені", "Метробуді" та структурних підрозділах КМДА у середу, 13 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Слідчі дії проводять в рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість" (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Фото з місця обшуків у КМДА 13 грудня (t.me/mvs_ukraine)

Як зазначили в МВС України, слідство має перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки. А також встановити відповідальних осіб, через дії або бездіяльність яких трапилися розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену.

Закриття метро у Києві

Рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" (усього 6 станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом півроку. Спочатку планувалося, що ці станції підземки перестануть працювати з суботи, 9 грудня. Раніше РБК-Україна писало, як дістатись альтернативними способами до "Либідської" з "Теремків".

Нагадаємо, перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні. Тому зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро - це вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації.

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