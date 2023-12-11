У Києві пройдуть військові навчання: КМВА терміново звернулася до жителів

Військові навчання у Києві пройдуть цього тижня. Жителів закликають не показувати у мережі пересування бійців та техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram.

З 11 по 14 грудня 2023 року у Дарницькому районі столиці проходитимуть військові навчання Угруповання сил і засобів оборони Києва. Під час тренувань захисники відпрацюють практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.

Мета навчань - нарощення бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

КМВА терміново звернулася до жителів Києва, нагадуючи, що знімати пересування військ та техніки заборонено.

"Знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки - заборонено", - йдеться у повідомленні.

Блогери показували роботу ППО у Києві

Нагадаємо, під час нічної атаки росіян 16 травня декілька "блогерів" у Києві зняли та опублікували у мережі роботу ППО. СБУ викрила шістьох осіб, які причетні до цього. Пізніше правоохоронці викрили ще дев'ятьох жителів Києва.

За даними РБК-Україна, Служба безпеки вручила підозру Інні Вороновій - київській блогерці та співачці, а також колишній дружині наркодилера Юрія Чернецького. Вона засвітила у соцмережі роботу ППО у столиці.

Крім того, СБУ закликала власників камер відеоспостереження вимкнути онлайн-трансляції, оскільки вони допомагають окупантам коригувати ракетні удари.