В Киеве пройдут военные учения: КГВА срочно обратилась к жителям

Военные учения в Киеве пройдут на этой неделе. Жителей призывают не показывать в сети передвижения бойцов и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

С 11 по 14 декабря 2023 года в Дарницком районе столицы будут проходить военные учения Группировки сил и средств обороны Киева. Во время тренировок защитники отработают практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения.

Цель учений - наращивание боевых способностей при подготовке и ведении оборонной операции.

КГВА срочно обратилась к жителям Киева, напоминая, что снимать передвижение войск и техники запрещено.

"Снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники - запрещено", - говорится в сообщении.

Блогеры показывали работу ПВО в Киеве

Напомним, во время ночной атаки россиян 16 мая несколько "блогеров" в Киеве сняли и опубликовали в сети работу ПВО. СБУ разоблачила шесть человек, причастных к этому. Позже правоохранители разоблачили еще девять жителей Киева.

По данным РБК-Украина, Служба безопасности вручила подозрение Инне Вороновой - киевской блогерше и певице, а также бывшей жене наркодилера Юрия Чернецкого. Она засветила в соцсети работу ПВО в столице.

Кроме того, СБУ призвала владельцев камер видеонаблюдения выключить онлайн-трансляции, поскольку они помогают оккупантам корректировать ракетные удары.