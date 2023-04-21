В Києві частково обмежать рух на одному з найбільших проспектів

В Києві більше ніж на місяць частково обмежать рух на Повітрофлотському проспекті. Проводитиметься капітальний ремонт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

"На першому етапі рух буде частково обмежено від вулиці Сім’ї Іздиковських до вулиці Смілянської", - пише пресслужба.

Часткове обмеження руху діятиме із 22 квітня до 28 травня. Дорожники розпочнуть капітальний ремонт на ділянці від Севастопольської площі до вулиці Нової.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Києві нещодавно через аварію на водопровідній мережі було ускладнено рух бульваром Миколи Міхновського.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.