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В Києві частково обмежать рух на одному з найбільших проспектів

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П'ятниця 21 квітня 2023 16:29
В Києві частково обмежать рух на одному з найбільших проспектів Фото: в Києві частково обмежать рух на одному з найбільших проспектів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві більше ніж на місяць частково обмежать рух на Повітрофлотському проспекті. Проводитиметься капітальний ремонт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

Часткове обмеження руху діятиме із 22 квітня до 28 травня. Дорожники розпочнуть капітальний ремонт на ділянці від Севастопольської площі до вулиці Нової.

"На першому етапі рух буде частково обмежено від вулиці Сім’ї Іздиковських до вулиці Смілянської", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Києві нещодавно через аварію на водопровідній мережі було ускладнено рух бульваром Миколи Міхновського.

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