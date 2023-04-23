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В Киеве на проспекте Лобановского произошел пожар

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Киев, Воскресенье 23 апреля 2023 22:22
В Киеве на проспекте Лобановского произошел пожар Фото: В Киеве на проспекте Лобановского произошел пожар (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 23 апреля, в Киеве произошел пожар на перекрестке проспекта Лобановского и улицы Брожка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

По его словам, произошло возгорание камыша на площади 500 м.кв.

"Пожар на открытой территории в Соломенском районе столицы ликвидировали", - добавил Кличко.

Напомним, сегодня на Бориспольском шоссе в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. Движение в направлении столицы было затруднено.

Кроме того, в Киеве на Воздухофлотском проспекте до конца мая ограничили движение транспорта.

Добавим, что в Киеве недавно из-за аварии на водопроводной сети было затруднено движение по бульвару Николая Михновского.

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